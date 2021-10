[Photos] Seine-Maritime. Plus de 3 000 cadeaux du cœur récoltés pour les plus démunis

Association. L'opération du Cadeau du cœur, lancée en Seine-Maritime par Hanane Labardacq et Céline Caron, a permis de récolter 3 000 boîtes cadeaux pour les plus démunis et les personnes isolées.