Rouen. Loïc Bonnet, directeur du Théâtre à l'ouest : "On a décidé d'arrêter de subir"

Loïc Bonnet est directeur du Théâtre à l'ouest à Rouen et président de l'association des théâtres privés en région.

Les rideaux ne vont pas encore se lever... Quel est le sentiment qui domine aujourd'hui ?

"On ne s'y attendait pas. Le sentiment premier, c'est la colère, mais au-delà de cela, on en a marre de se faire trimbaler. Avec l'association des théâtres privés en région, on a décidé d'arrêter de subir."

Quelle riposte préparez-vous ?

"On va faire un référé liberté devant le Conseil d'État avec les théâtres publics parce que l'on considère que ce n'est pas normal que nous soyons fermés, alors que tous les autres sont ouverts. Ensuite, avec les théâtres privés, on en a marre du stop-and-go. Donc maintenant, on décide de ne pas rouvrir avant septembre, à condition que l'État maintienne tous nos lieux à l'équilibre avec des aides, en comprenant les loyers et les salaires des dirigeants, ce qui n'est pas le cas actuellement. On demandera aussi une grande campagne de communication en septembre. Et s'ils n'acceptent pas, qu'on nous laisse travailler !"

Pas question donc de préparer une programmation pour une réouverture éventuelle en janvier ?

"Ça ne sert à rien ! On l'a fait pour le 15 décembre et on doit tout jeter à la poubelle. On doit rembourser les gens, les rassurer... On ne va pas tout refaire une énième fois. On a bien compris que le gouvernement nous considère comme des lieux dangereux. Pourquoi aujourd'hui, on serait les seuls à faire des efforts ? La SNCF vend la totalité de ses sièges, il n'y a pas de contrôle de jauge dans les supermarchés... Pourquoi nous, on ne peut vendre aucun siège ?"