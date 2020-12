Covid-19. Une campagne de communication décalée à la mode de Caen

La Ville de Caen s'associe à la marque normande Heula pour sensibiliser les Caennais aux gestes barrières en cette période de pandémie. Une campagne de communication au ton décalé et humoristique. Six affiches ont été créées. Sur l'une d'elles, l'abbaye aux Hommes et l'abbaye aux Dames sont séparées par une flèche indiquant l'espace qui les sépare dans la ville, soit 1 500 mètres. Le slogan qui est associé est "A Caen nous savons garder nos distances". Une affiche qui sensibilise au respect de la distanciation sociale d'au moins un mètre. Cette campagne de communication est visible sur les réseaux sociaux, dans des spots animés sur les panneaux digitaux et affichée dans les écoles, les lieux culturels, ainsi que dans les rues.