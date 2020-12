Calvados. La ville de Caen mise à l'honneur à travers une carte illustrée 100 % locale

"J'avais envie de valoriser notre jolie ville de Caen." Bien qu'elle ne soit pas originaire de la ville aux cent clochers, Marie Langlais, "Caennaise de cœur" comme elle se définit elle-même, voulait créer un projet pour mettre en valeur la ville et son patrimoine. "Pendant plusieurs mois, j'ai réfléchi au support et l'idée de faire une affiche avec un plan présentant les principaux monuments s'est révélée", explique cette passionnée de décorations. En effet, la jeune femme a d'ailleurs ouvert sa propre boutique de décoration Robs, dans la rue Froide, en début d'année 2019, "un peu sur un coup de tête, mais on fonctionne comme ça dans la famille", sourit-elle.

Des affiches et une carte postale

La jeune femme a donc cherché des graphistes pour mettre sur papier ce qu'elle avait en tête : "Le projet a vraiment débuté après le premier confinement. J'ai travaillé avec des graphistes lyonnaises We are lapin. Je leur ai demandé de travailler sur différents lieux et monuments représentatifs comme le château, la prairie, etc." Le projet a pris vie grâce à l'imprimerie locale Printngo, dans l'agglomération de Caen, sous différents formats : une grande affiche en format 50x70, une affiche en format A3 et une carte postale. Les premières affiches sont sorties juste avant le deuxième confinement, mais Marie Legallais ne s'est pas découragée, loin de là. Cette ancienne chargée de communication pendant plus de 10 ans, a créé son site internet lors du premier confinement : "Les gens le connaissaient déjà et ont beaucoup commandé directement sur Internet. C'est un produit que je vends au quotidien et qui plaît beaucoup, surtout en cette période pour offrir. C'est le petit clin d'œil à la ville de Caen. Les gens aiment leur ville et, comme on ne le trouvera qu'ici, c'est un peu le cadeau exclusif et local."

Un clin d'œil qui plaît visiblement. Il faut dire que la jeune femme a beaucoup travaillé sur ce projet qui lui tenait à cœur. "Ça a fait plusieurs allers-retours entre les graphistes et moi, j'ai voulu quelque chose de très sobre pour les couleurs. Je suis partie sur des monuments noirs et un contour dans les tons rouge rosé." Aujourd'hui, le plan a été cédé à Robs, la jeune femme peut donc le décliner sur les supports dont elle a envie : "Pour l'instant, on s'est focalisés sur tout ce qui est papeterie, mais pourquoi pas, plus tard, faire des tote bags par exemple."

Si vous voulez mettre un peu de Normandie dans vos cadeaux de Noël, comptez 2,50 euros pour la carte postale, 24 euros pour l'affiche en format A3 et 39 euros pour la plus grande.