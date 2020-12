Calvados. Un jeune homme héliporté au CHU de Caen après un accident

Un accident s'est produit ce vendredi 4 décembre à Commes, près de Port-en-Bessin. Vers 7 heures, un jeune homme a perdu le contrôle de son véhicule sur la route départementale 6 reliant Bayeux à Port-en-Bessin. Le conducteur de 22 ans a percuté un arbre. "Il a raté son virage sur la gauche et a fini sa course tout droit", indiquent les services de gendarmerie du Calvados. "On n'a pas plus d'informations sur les circonstances de l'accident." Il était seul à bord de la voiture au moment des faits. Coincé dans sa voiture, il a été désincarcéré par les secours. Grièvement blessé, il a été héliporté en urgence absolue vers le CHU de Caen grâce à l'hélicoptère Dragon 50 de la sécurité civile. La gendarmerie et le maire de la commune étaient sur place.