Fécamp. Téléthon 2020 : le comité local doit s'adapter

Le Téléthon 2020 se déroule les vendredi 4 et samedi 5 décembre. L'événement n'a pas été annulé cette année malgré la crise sanitaire, mais les événements habituels sont impossibles à maintenir. Le Téléthon passera essentiellement par le virtuel.

À Fécamp, les bénévoles du comité local se sont adaptés. Des boîtes à dons ont été installées dans une trentaine de commerces, une cagnotte en ligne est mise en place et ils seront présents sur le marché de Fécamp le samedi matin pour vendre des produits à l'effigie du Téléthon. Habituellement, le comité de Fécamp organise un pôle sportif et culturel au sein du quartier du Ramponneau, avec initiations sportives, activités culturelles, vide-greniers et concert. L'année passée, la mobilisation avait permis de récolter 8 000 euros, un record ! Même si les bénévoles s'attendent à une baisse cette année, ils comptent toutefois sur la générosité des habitants. Les boîtes à dons sont présentes dans les commerces jusqu'au mercredi 9 décembre. La cagnotte en ligne du comité de Fécamp est ouverte jusqu'au 31 janvier.