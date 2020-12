Football. Reprise immédiate et adaptée des majeurs annoncée dans la Manche

En milieu d'après-midi ce mercredi 2 décembre, c'est un communiqué signé de la main du nouveau président de l'instance Vincent Dubourg qui a été publié sur le site du District de football de la Manche. Après les revirements entre la Fédération française de football et le gouvernement Castex ce mercredi 2 décembre, l'annonce est claire de la part du patron du football manchois : "Il convient de noter que si la pratique des sports collectifs est à ce jour encore interdite par l'État, les clubs sont autorisés à ouvrir leurs portes pour proposer une pratique adaptée. Cette autorisation vaut aussi bien pour les majeurs que pour les mineurs, l'ensemble des licenciés pouvant donc reprendre une activité dans les mêmes conditions de pratique."

"Cette autorisation de pratique vaut aussi bien pour les majeurs que pour les mineurs"

Impossible d'interpréter cette annonce : les seniors peuvent donc retrouver le chemin des terrains immédiatement, dans les mêmes conditions que les mineurs. Et la précision est là : "Les pratiques proposées devront permettre de respecter les gestes barrières et l'ensemble du protocole sanitaire établi par le ministère des Sports." Si l'utilisation du ballon est autorisée, exit donc les pratiques avec contact ainsi que les matchs.

Plus loin en revanche, il est tout aussi clairement écrit : "Il est également à noter que l'État interdit l'utilisation des vestiaires à l'occasion de cette première phase de reprise de la pratique." Alors, l'entraînement oui, en remplissant les conditions des 3 heures et 20 km, avec distanciation sur le terrain, mais pas question de vestiaires. Et donc encore moins de rencontres à organiser, de quelque manière que ce soit.

Objectif : reprise des entraînements sous leur forme habituelle le 15 décembre

Cette première phase durera, a minima jusqu'au mardi 15 décembre, date à laquelle les mesures prises pourront être adaptées en fonction de l'évolution de la situation sanitaire. "Notre objectif est de pouvoir obtenir la possibilité de reprendre des entraînements sous leur forme habituelle à cette date", assure Vincent Dubourg, avant une ouverture annonciatrice sur les prochaines heures de négociation prévues entre la FFF et le gouvernement : "Les annonces de l'État imposent une date de reprise des compétitions envisagée au 20 janvier", constate le président du District. "Cette date est trop tardive pour pouvoir envisager une saison normale pour la majorité des compétitions. La FFF travaille actuellement avec les services de l'État pour tenter d'obtenir un redémarrage plus précoce." L'histoire semble encore loin d'être terminée.