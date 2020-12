Basket (Pro B). Le Rouen Métropole Basket en adaptation constante

À l'arrêt depuis le début du confinement, le Rouen Métropole Basket espère retrouver la compétition rapidement. La LNB a décidé d'autoriser chaque équipe à disputer un match à domicile à huis clos pour le mois de décembre. Si les salles ne devraient pas rouvrir avant le 20 janvier au public, les équipes devraient jouer à nouveau deux matches à huis clos, dont un à domicile durant le mois de janvier. Pour le reste de la saison et à la vue du nombre de matchs déjà reportés, la saison devrait se disputer sans Playoffs et aller jusqu'au terme de la saison régulière. Si la situation devait se dégrader à nouveau, alors il est possible que le titre de champion ainsi que les promotions/relégations soient déterminés grâce au classement.