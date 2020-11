Normandie. La mortalité a-t-elle augmenté en raison du coronavirus ?

La mortalité a-t-elle été impactée par l'épidémie de coronavirus en Normandie, en 2020 ? S'il ne réalise pas de suivi direct des décès liés au virus, l'Institut national de la statistique (Insee) communique cependant chaque semaine les chiffres des décès enregistrés à l'état civil, ce qui permet d'observer des évolutions. Les dernières données remontent au vendredi 27 novembre.

Au total, depuis le 1er mars, plus de 1 700 décès supplémentaires, toutes causes confondues, ont été enregistrés en Normandie par rapport à 2019. Une hausse qui constitue "un excédent un peu inférieur à la moyenne nationale (+ 7,5 % contre + 11 %)", indique l'Insee.

Un premier pic de mortalité avait été observé, comme partout en France, durant les mois de mars et avril. "Sur cette période, la Normandie a fait partie des régions les moins touchées, avec un surplus de décès relativement modéré, de l'ordre de + 14 % par rapport à la même période de 2019", indique l'Insee. L'Eure était le département le plus significativement affecté (+ 29 %), mais "avec une intensité qui reste toutefois bien inférieure" aux départements du Grand Est ou de l'Ile de France, les plus touchés par le virus au printemps.

Le nombre de décès était revenu à un niveau quasi-normal depuis la fin du premier confinement. Mais l'Insee constate "une tendance à la hausse en Normandie depuis la mi-octobre", avec une hausse de 19 % (550 décès) entre le 16 octobre et le 15 novembre. L'augmentation est plus marquée en Seine-Maritime et dans le Calvados (+25 %), qui concentrent de nombreux établissements hospitaliers. Au niveau régional, "un 'pic' semblerait avoir été atteint, de l'ordre de 30 % de décès supplémentaires, sur la fin du mois d'octobre et le début du mois de novembre". Une observation à consolider par les données futures.