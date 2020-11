Environnement. Malaunay teste une innovation pour limiter la pollution de l'eau

C'est une première dans la Métropole de Rouen. Des filets permettant de retenir les déchets sont installés à Malaunay à la sortie d'exutoires évacuant l'eau pluviale en direction du Cailly. Le premier filet a été installé mercredi 25 novembre en présence des élus, d'habitants et d'enfants.

De nombreux déchets plastiques

"L'objectif de cette expérimentation est de retenir les déchets avant qu'ils n'arrivent en rivière, puis dans la Seine et finalement dans la mer, explique Marie Atinault, vice-présidente de la Métropole en charge des transitions et innovations écologiques. Ils seront alors analysés afin de sensibiliser les habitants et les commerçants à cette pollution." 50 % des déchets marins sont des produits plastiques à usage unique comme les emballages.

Sur le territoire de la Métropole, plus de 50 communes sont bordées ou traversées par la Seine et les divers affluents, comme le Cailly à Malaunay. "Les déchets ainsi récupérés seront compactés dans des containers en verre et placés dans la commune afin de sensibiliser les habitants", ajoute Guillaume Coutey, le maire de Malaunay.

Nicolas Mayer-Rossignol, Marie Atinault et Guillaume Coutey ont présenté cette expérimentation devant des habitants et des enfants. - Christian Pedron