Granville Terre et Mer. Découvrez le calendrier de l'Avent virtuel de l'office de tourisme

Durant les jours précédant les fêtes de fin d'annéel, l'office de tourisme de Granville Terre et Mer proposera de jouer et gagner chaque jours des produits ou services locaux via son calendrier de l'Avent virtuel.

Il suffira de suivre leur page et de mentionner vos amis dans les commentaires. Vous pourrez gagner des traversées en mer, des produits gourmands etc.

Ecoutez Benoît Galleteau, en charge du projet, nous présenter cette initiative :

Rendez-vous dès maintenant sur la page Facebook de l'événement !