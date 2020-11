Manche. La Banque alimentaire maintient sa collecte les 27 et 28 novembre

"Notre mission est de collecter des denrées alimentaires auprès des industriels, magasins et producteurs, pour les mettre ensuite à disposition des plus démunis du département via des associations et des CCAS", rappelle Roland Coutard, président de la Banque alimentaire de la Manche, qui organise, comme chaque année à l'échelle nationale, une collecte dans les magasins ces vendredi 27 et samedi 28 novembre. "Il nous a semblé que c'était important de la maintenir, car nous avons besoin de denrées pour début 2021. Ça représente 10 % de nos besoins sur l'année", explique Roland Coutard. À privilégier, les aliments qui se conservent longtemps et qui peuvent se stocker, comme les conserves de légumes, de viandes, de poissons, du sucre, du café, des pâtes… Dans le contexte actuel, l'association s'est adaptée. "Nous proposons aussi une collecte dématérialisée, les gens donnent de l'argent et nous pourrons récupérer les denrées après coup, grâce à un Gencod." L'année dernière, 8 000 personnes en situation de précarité avaient été aidées par l'association dans le département.