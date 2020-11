Le Havre. Policier blessé et mutilé en janvier : huit syndicalistes arrêtés

Huit personnes, dont quatre dockers, ont été interpellées lundi 23 novembre et une information judiciaire a été ouverte à la suite de la mutilation d'un policier lors d'une manifestation au Havre en janvier dernier. "Une information judiciaire est en cours, notamment pour des violences volontaires sur dépositaire de l'autorité publique et dégradations. Des interpellations ont eu lieu ce jour", a indiqué Pascal Prache, le procureur de la République de Rouen. Les personnes interpellées sont toutes dans la mouvance CGT.

• Lire aussi : Un policier blessé lors d'une manifestation

Le 15 janvier, un commissaire de police avait eu un doigt arraché alors qu'il protégeait la Chambre de commerce et d'industrie du Havre, quai Frissard, à l'occasion d'un rassemblement contre la réforme des retraites. Un "commissaire, présent à l'intérieur de la CCI, a reçu un pétard, type bombe agricole, sur la main. Notre collègue est mutilé à vie, il a perdu deux phalanges. Il souffre aussi d'une fracture au majeur et au pouce", avait alors détaillé Laurent Dugast, syndicaliste Alternative CFDT police en Normandie.

• Lire aussi : Violences contre deux policiers : "Nous sommes inquiets"

Johann Fortier, le secrétaire du syndicat CGT dockers au Havre avait déclaré : "On est désolés qu'il y ait un blessé, mais on n'y est pour rien. C'est un accident. Il n'y a eu chez nous aucune intention de blesser quelqu'un avec des pétards." Il avait poursuivi : "C'est faire un raccourci un peu rapide que d'accuser les dockers. On n'est pas des casseurs. On est les plus nombreux, donc on est visible. Mais il y avait des centaines de manifestants."

(avec AFP)