Podcast. Agnès Villette enquête sur le crime de Serge Le Petit dans le Cotentin

Agnès Villette, enseignante-photographe et originaire de Négreville dans le Nord Cotentin se passionne pour le meurtre non élucidé de Serge Le Petit, ce jeune lycéen cherbourgeois dont on a retrouvé le cadavre le jour de la Toussaint 1969 sur le sentier des douaniers de la Hague à Landemer. Serge Le Petit a été tué d'une balle dans la nuque.

L'assassin court toujours

Cinquante et un ans après, l'affaire reste toujours aussi mystérieuse. On ne sait pas qui a tué le lycéen apparemment sans histoires et pourquoi ? Agnès Villette a décidé de mener sa propre contre-enquête pour un ouvrage qu'elle est en train de préparer sur ce dossier.

Podcast by Tendance Ouest. Philippe Bertin a rencontré Agnès Villette :