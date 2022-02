Rouen. Deux dealers et leur grossiste interpellés et condamnés

Tout commence par un banal contrôle de la Brigade anti-criminalité, vendredi 13 novembre à Rouen. Les policiers s'intéressent à deux jeunes hommes de 21 ans dans une voiture, d'où se dégage une forte odeur de cannabis. Ils sont interpellés et la perquisition de leur domicile permet de retrouver plusieurs grammes d'herbe et de résine de cannabis, 2 700 euros en liquide, des balances électroniques et des sachets de conditionnement. Les deux suspects avouent revendre de la drogue depuis le début de l'été 2020. L'enquête permet de remonter jusqu'à leur grossiste, un homme de 28 ans, qui est interpellé à son tour.

Les trois dealers condamnés

La perquisition de son domicile de Saint-Léger-du-Bourg-Denis permet cette fois de retrouver 2 kg d'herbe et 11 000 euros. Lui confesse à son tour avoir écoulé plus de 15 kg de cannabis en deux ans. Les trois hommes ont été jugés en comparution immédiate, mercredi 18 novembre. Le grossiste a écopé de 18 mois de prison, dont six avec sursis sans mandat de dépôt. Les deux autres ont été condamnés à six mois de prison avec sursis.