Cherbourg-en-Cotentin. Cinq gardes à vue pour trafic de drogues

La compagnie de gendarmerie de Cherbourg-en-Cotentin a procédé à une opération judiciaire dans le nord de la ville lundi 16 novembre, dans les quartiers du Maupas et à Equeurdreville-Hainneville, pour perquisitionner le domicile de trois personnes mises en cause dans un trafic de drogues, et plus précisément d'héroïne et de cocaïne. Ce trafic, dont l'approvisionnement s'effectuerait depuis l'Orne, aurait été identifié sur la commune d'Urville-Nacqueville.

Près de 10 000 euros en espèce ont été découverts lors des perquisitions, ainsi que 300 grammes d'héroïne et 225 grammes d'herbe de cannabis. "Plusieurs véhicules, dont une Porsche Cayenne, deux armes de poing, plusieurs téléphones portables et des paires de chaussures de marque ont également été saisis pendant cette opération", explique la gendarmerie.

Au total, cinq personnes ont été placées en garde à vue. Trois d'entre eux, placés sous mandat de dépôt seront jugés le 9 décembre. Quinze "consommateurs" ont été auditionnés. "Pour cette opération d'envergure, 50 gendarmes des unités de la compagnie de Cherbourg-en-Cotentin, du Peloton d'intervention de l'escadron de gendarmerie mobile 24/3 des Monts d'Aunay et des Groupes d'investigations cynophiles de Cherbourg, de Caen et de la Gendarmerie maritime" ont été mobilisés.