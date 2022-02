Caux Seine Agglo. Favoriser le commerce de proximité pour ses achats de Noël

Le reconfinement, à quelques semaines des achats pour les fêtes de fin d'année, a mis à mal le commerce de proximité. Caux Seine agglo a mis en place, à l'issue du premier confinement, la Marketplace achetersurcauxseine.fr. Une plateforme de vente en ligne qui connaît le succès. Plus de 120 commerces locaux proposent 4 500 produits en vente en ligne. Du côté des consommateurs, le site convainc. Avant l'annonce du nouveau confinement, le panier moyen était de 33 euros HT. Il s'élève actuellement à 54 euros HT. La plateforme s'est enrichie pour aider les commerces dits non-essentiels. Il est désormais possible de se faire livrer à domicile ou de retirer ses produits en magasins. Caux Seine Agglo veut aller encore plus loin pour aider le commerce local, en proposant des réductions sur la plateforme. Afin de créer un pouvoir d'achat pour les habitants de l'agglomération, un code promo financé par Caux Seine agglo est mis en place jusqu'au 31 décembre. Une remise de 10 euros sera appliquée à partir de 30 euros d'achats.