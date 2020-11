Le Havre. Une canalisation d'eau explose et forme un cratère de 10 mètres

Un cratère de 10 mètres de large et 3 mètres de profondeur s'est formé, lundi 16 novembre, en fin de matinée au niveau de la rue du Docteur-de-Boissière au Havre, dans le quartier Sanvic.

Six riverains évacués

Ce large trou s'est formé après l'explosion d'une canalisation d'eau potable lors de travaux. "Les ouvriers effectuaient une recherche de fuite sur le réseau et, lors de la mise sous pression, la canalisation a explosé", rapporte un officier du Centre opérationnel départemental d'incendie et de secours de Seine-Maritime. Six riverains, dont un nourrisson, ont été évacués le temps de l'intervention de mise en sécurité. Une voiture s'est retrouvée en équilibre au niveau du trou. Il n'y a pas eu de blessé, les travaux de réparation sont en cours.