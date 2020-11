Alençon. Yoga, renforcement, Tai-chi : des cours en ligne et en direct

Gym chinoise, yoga, renforcement musculaire, Tai-chi, Pilates, le confinement n'exclut pas la pratique sportive, bien au contraire. L'Association sportive des travailleurs Maine-Normandie-Alençon organise tous les jours des séances de sports en direct via la plateforme Zoom. "Les cinq premières et dernières minutes de la séance, c'est l'occasion pour les participants d'échanger un peu, de se retrouver, et pendant trente minutes, la séance de sport est donnée", indique Didier Piche, le président de l'association. "Ça permet de rester en forme et également de passer beaucoup plus vite le temps. Nous avions mis ça en place pendant le premier confinement et ce sont les retours que nous avons eus. Ça rythme leur journée." D'après Daniel Piche, entre 25 et 50 personnes sont présentes à chaque séance en fonction de la discipline.

Pour participer, il suffit d'envoyer son adresse mail au président au 06 14 46 66 50. Il transmettra ensuite les codes pour accéder au cours, qui sont gratuits, et le planning des activités.