Le Havre. Il chute du 4e étage d'un immeuble en voulant enjamber un balcon

Les secours ont été prévenus, dimanche 15 novembre vers 4 h 30, après un accident survenu au niveau d'un immeuble situé rue Charles-Floquet au Havre, dans le quartier de Tourneville.

Transporté à l'hôpital

Un jeune de 20 ans, habitant l'immeuble, a chuté du quatrième étage depuis un balcon. "Il s'est rendu dans la soirée chez son nouveau voisin pour faire connaissance et s'alcooliser", indique une source policière. À la fin de cette soirée, "il a voulu rentrer chez lui en tentant d'enjamber les deux balcons et a alors chuté", poursuit la source, s'appuyant sur un témoin qui a assisté à la scène. Le jeune homme, conscient à l'arrivée des secours, a été pris en charge par les sapeurs-pompiers et transporté à l'hôpital Monod à Montivilliers pour examens.