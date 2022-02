Football (National). Retour à la compétition pour Quevilly Rouen Métropole face à Cholet

Après une grosse défaite dans le derby normand face à l'US Avranches (4-1), il y a tout juste un mois, les Rouge et Jaune ont été privés de match. En effet, après les reports successifs du match du 6e tour de la Coupe de France face à Pavilly et ceux de National contre Bourg-en-Bresse et Lyon, les joueurs de Bruno Irles sont logiquement descendu au classement du championnat. Ils accueillent Cholet ce vendredi 13 novembre, au stade Robert-Diochon.

Dixièmes du classement

Encore sur le podium il y a un mois, alors que la saison ne s'est pour autant pas arrêtée, les Normands pointent désormais à la 10e place, avec seulement neuf matchs joués, le plus petit nombre de matchs avec Cholet justement, qui pointe en 7e position avec le même nombre de points. Un bilan identique entre les deux équipes, de quatre victoires, trois nuls et deux défaites et autant de buts marqués (13) pour une petite différence au nombre des buts encaissés (10 et 11). Ce match s'annonce donc serré entre ces deux équipes, sachant que Cholet reste sur une victoire 5-4 contre le stade Briochin mais n'a plus joué depuis le 9 octobre.

Coup d'envoi à 18 heures.