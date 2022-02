Normandie. Confinement : les restaurants routiers ouverts dans l'Orne et le Calvados

Afin de permettre aux chauffeurs de continuer à travailler dans de bonnes conditions, le préfet du Calvados et la préfète de l'Orne ont dressé la liste des restaurants routiers autorisés à rester ouverts pendant la période de confinement. Il y en a neuf au total sur les deux départements. Dans le Calvados, quatre établissements peuvent accueillir des routiers, entre 18 heures et 10 heures : le Central à Mondeville/Caen ; le Relais Saint Jean à Notre Dame d'Estrées-Corbon ; Les oiseaux de mer à La Rivière-Saint-Sauveur ; Les mille et une saveurs sur la commune nouvelle Val de Vie.

Le préfet du #Calvados a autorisé 2 nouveaux restaurants (4 au total) à ouvrir au bénéfice exclusif des professionnels du transport routier sur les communes suivantes :

- Mondeville

- Notre Dame d'Estrées - Corbon

- La Rivière St Sauveur

- Val de Vie https://t.co/ewx4BW0vOh pic.twitter.com/KlHx0A4k3g — Préfet du Calvados (@Prefet14) November 12, 2020

Dans l'Orne, la préfète en a autorisé cinq : la station-service AVIA sur l'aire des Haras au Sap-André ; le Clos Fleuri à Gouffern en Auge ; le Relais du Chêne à Pacé ; l'Escale "Chez Titisa" des Croix Chemins et l'hôtel-restaurant Le Gibet au Val au Perche. "Les conducteurs routiers doivent pouvoir assurer leurs missions dans des conditions de travail dignes et adaptées aux conditions climatiques", a-t-elle précisé dans un communiqué.