Près de Rouen. Un homme, au volant de sa voiture, tombe dans la Seine

Les sapeurs-pompiers sont intervenus, lundi 2 novembre vers 12h30, sur la commune de Bonsecours pour porter secours à un homme tombé au volant de sa voiture dans la Seine.

Légèrement blessé

À l'arrivée des secours, l'homme était sorti de son véhicule et a pu regagner la berge. En effet, sa voiture a été en partie immergée tandis qu'une autre partie est restée sur un enrochement en bord de Seine. L'homme, âgé de 46 ans, a été légèrement blessé et transporté au CHU de Rouen. Sa voiture a été sortie du fleuve par un engin et laissé à la police. D'après les premiers éléments, il s'agirait d'une tentative de suicide. Plus d'une dizaine de pompiers ont été mobilisés dont une équipe spécialisée pour le secours en milieu aquatique.