Collines du Perche normand. Fermeture des commerces : six maires de l'Orne se mobilisent

"Nous souhaitons vous interpeller sur les règles du nouveau confinement dans lequel le pays est plongé." Six maires de la communauté de communes Collines du Perche normand se mobilisent et interpellent le Premier ministre Jean Castex, samedi 31 octobre, par l'intermédiaire d'une lettre concernant la fermeture des commerces dits non-essentiels. "Il nous semblerait plus juste de déterminer un accueil plus restreint des clients, sur la base de la superficie du local par exemple, afin d'assurer une distanciation suffisante et plus de fluidité au sein du commerce", écrivent-ils, espérant que le Premier ministre reverra et adaptera les règles mises en vigueur pour tous ces commerces "si essentiels à la vie des territoires ruraux".