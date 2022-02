Alençon. Des initiatives inédites face à la fermeture imposée des petits commerces

Alors que la plupart des commerces sont fermés depuis jeudi 29 octobre au soir, car décrétés non-essentiels, Jérôme Verrier, le patron de la marque locale Six-One, lance Amaz'Orne, en référence bien sûr au célèbre site de vente mondial sur Internet. "Pour la blague, mais pas que", explique-t-il, incitant : "Profitons des outils numériques pour faire connaître nos pépites et pour, nous aussi, vendre en ligne."

Par ailleurs, une pétition avait recueilli plus de 22 000 signatures en ligne vendredi 30 octobre, pour réclamer l'égalité de tous les commerces et la lutte contre la concurrence déloyale mise en place, en demandant la fermeture des rayons non essentiels (bazar, textile, fleurs) dans l'ensemble des supermarchés et hypermarchés, ainsi que pour les géants de l'Internet, les magasins de bricolage et jardineries.

Attention, les annonces sur certains réseaux sociaux d'arrêtés pris par des maires pour autoriser des commerces non-essentiels à rouvrir sont de l'intox. La rumeur a par exemple circulé vendredi 30 octobre, à Mortagne-au-Perche.