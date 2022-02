Normandie. Reconfinement : les plages, parcs et jardins resteront ouverts

C'est une bonne nouvelle pour ceux qui ont la chance d'habiter sur le littoral ou près d'un espace vert : le Premier ministre, Jean Castex, a précisé jeudi 29 octobre, que les plages, parcs et jardins resteraient accessibles pendant le second confinement. Cela n'avait pas été le cas au printemps dernier, conduisant d'ailleurs, lors du déconfinement, plusieurs élus et citoyens à signer des pétitions pour demander la réouverture des plages. Il conviendra, en revanche, de respecter la règle déjà en vigueur lors du premier confinement : une sortie d'une heure par jour sera autorisée, dans un périmètre d'un kilomètre autour du domicile. Il faudra, pour cela, se munir d'une attestation de déplacement dérogatoire.

Une limitation qui a conduit certains amoureux du bord de mer à se promener sur le littoral, en cette veille de confinement, comme ici sur la plage du Havre :