Le chômage régional gagne du terrain

Si le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A a augmenté de 1,4% en France métropolitaine lors du mois de juillet dernier, comme vient de le révéler Pôle emploi, la hausse n'est "que" de 0,7% en Haute-Normandie. Sur un an, la région a vu le chômage bondir de 7,9% (+8,5% en France métropolitaine).

En juillet, les moins de 25 ans (catégorie A) ont été les plus touchés par le chômage (+1,9%), tandis que les femmes résistent bien (+0,1%,contre +1,3% pour les hommes). Le nombre de demandeurs d'emploi de 50 ans et plus (catégorie A) a progressé de 1,3%. Le chômage est quasiment stable (+0,1%) chez les 25-49 ans.