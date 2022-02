Normandie. Sport : quelles équipes ont encore le droit de jouer pendant le reconfinement ?

Après l'annonce d'Emmanuel Macron et les premières précisions de Roxana Maracineanu la ministre des Sports, les prochaines heures vont voir nombre de fédérations communiquer officiellement sur les compétitions qu'elles maintiennent et celles qu'elles gèlent.

Football, handball et hockey

Le football a été le premier à dégainer ce matin du jeudi 30 octobre. La Fédération Française de Football a décidé de stopper la quasi-totalité de ses championnats.

Pour ce qui est du handball, la nouvelle devrait tomber jeudi soir 30 octobre. Les divisions d'élite de Starligue et Proligue pourraient se poursuivre à huis clos, ainsi que la première et la seconde division féminines. Pour le reste, les négociations portent essentiellement sur la présence ou pas de la Nationale 1 masculine dans les divisions autorisées.

En hockey sur glace, les compétitions de ce week-end ont toutes été reportées, les discussions sont enclenchées entre les clubs, la fédération et le gouvernement en vue des prochaines semaines et devraient aboutir à une décision après le week-end. La Ligue Magnus et la Division 1 sont concernées.

Basket, rugby et

tennis de table

Du côté du basket, là encore les championnats professionnels que sont la Ligue 1 et la Ligue 2 féminines ainsi que la Pro A et la Pro B masculines sont officiellement autorisées mais le fait de jouer à huis clos sans avoir de garanties de prise en charge des manques à gagner n'est pas du goût des clubs qui négocient avec leur ligue ou fédération. La décision devrait intervenir dans les prochaines heures. En attendant, les championnats sont suspendus ce week-end.

En rugby, le Rouen Normandie Rugby en Pro D2 poursuit son championnat et jouera bien son match face à Valence le 31 octobre, mais à huis-clos, comme toutes ses prochaines rencontres. Tous les autres championnats amateurs ont été officiellement stoppés et les règles de poursuite des entraînements ont été édictées ici.

Le tennis de table compte lui aussi des divisions professionnelles. L'avenir de ces dernières n'est pas encore acté. Les championnats amateurs devraient quant à eux être stoppés officiellement.

Les clubs normands concernés par le niveau professionnel et pouvant encore concourir en compétition :

- Football : Le Havre AC (Ligue 2), SM Caen (Ligue 2), Quevilly RM (N1), US Avranches (N1)

- Rugby : Rouen (Pro D2)

- Futsal : Hérouville (D1)

- Basket : USO Mondeville (Ligue 2 féminine), Rouen MB (Pro B), Evreux ALM (Pro B), Caen BC (N1M), Le Havre (N1M)

- Hockey sur glace : Rouen (Magnus), Caen (D1)

- Handball : JS Cherbourg (Proligue), Caen (N1M), Le Hac (D2 féminine), Octeville (D2 féminine)

- Tennis de table : Rouen (Pro A), Caen (Pro A), Argentan (Pro B), Grand-Quevilly (Pro Dames), Saint-Pierre (Pro Dames)

- Baseball : Huskies Rouen (D1)

*Au jeudi 29 octobre à 16h, seuls le football et le rugby ont acté officiellement la poursuite de leurs divisions professionnelles.