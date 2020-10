Reconfinement. Sport : interdit ou autorisé, les premières décisions du gouvernement

Totalement absents des propos du chef de l'État lors de sa prise de parole mercredi 28 octobre, les effets du reconfinement sur le sport en France sont réels. Dans la nuit, la ministre des Sports Roxana Maracineanu a développé les premières mesures prises. D'abord, le "sport professionnel et de haut niveau" est maintenu.

Ainsi en football, La Ligue 1, la Ligue 2 à coup sûr, mais aussi probablement le National 1, vont poursuivre leurs championnats. En basket, handball et rugby, les divisions d'élites vont elles aussi pouvoir poursuivre, tout comme le Vendée Globe, dont le départ n'est pour l'instant pas remis en cause. Pour ce qui est de la définition du sport de haut niveau, les derniers arbitrages devraient être rendus ce jeudi 29 octobre, après concertations entre pouvoirs publics et fédérations.

Côté sport amateur, le Premier ministre Jean Castex et les différentes fédérations nationales vont communiquer jeudi 29 octobre sur un arrêt des compétitions et entraînements pour les sports amateurs adultes.

Le suspense reste entier sur les catégories jeunes, comme l'a exprimé la ministre des Sports lors de son intervention devant l'Assemblée nationale, avec notamment un rôle social à jouer pour les associations.

Enfin, pendant ce reconfinement, les présidents de fédérations et le ministère des Sports vont travailler au sauvetage, mais aussi à la relance des clubs et de leurs activités. Roxana Maracineanu a d'ailleurs annoncé des premières mesures financières :

Le Premier ministre s'exprime à 18 h 30, jeudi 29 octobre.