Le Havre. Il donne un coup de poing à un policier au palais de justice

Une affaire d'outrages, de rébellion et de violence, lundi 26 octobre au palais de justice du Havre. Vers 14 h 45, un homme de 28 ans, connu des services de police, s'en est pris à une greffière du tribunal dans le hall d'accueil du bâtiment. Estimant qu'elle ne répondait pas à ses questions, il l'a agressée verbalement. Un policier réserviste, qui assurait la sécurité du palais de justice, est intervenu et a demandé au jeune homme de sortir. Ce dernier a refusé et s'est assis sur un banc du hall, insultant le policier. L'agent l'a alors pris par le bras pour l'accompagner vers la sortie, mais a reçu un coup de poing au visage.

Maîtrisé par d'autres policiers réservistes, l'homme a été interpellé et placé en garde à vue.