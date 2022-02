Football (Ligue 2). Choc en vue chez le leader pour les Malherbistes 

Après la lourde défaite à Niort, Caen a su réagir devant Guingamp avec un match remporté au bout du temps réglementaire sur un but de Jessy Deminguet. Et si Caen a de nouveau su gagner, c'est d'abord grâce à son état d'esprit : "Il était temps de faire valoir nos valeurs de groupe. Même si la victoire est tardive et étriquée, elle est méritée", a ainsi analysé Pascal Dupraz. Cette attitude, l'entraîneur n'a de cesse que de la mettre en avant, surtout quand il parle du comportement de ses remplaçants : "Ce qui me comble de fierté, c'est qu'ils sont dans le projet, ils voient où on veut en venir." Quatrième de L2, le SM Caen ne peut se permettre quelconque relâchement. Samedi 31 octobre à 15 h, c'est au Paris FC, leader du championnat, que les Malherbistes ont rendez-vous. Et cette fois, pas question de manquer des ingrédients essentiels, comme à Niort : "Il ne faut pas oublier ce match. On est là pour être hermétiques et on doit être des morts de faim défensivement." Si c'est le cas, Caen prendra a minima un point et n'aura besoin que d'un but pour réaliser le coup parfait. Rien d'impossible.