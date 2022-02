Commerce. Un nouvel artisan joaillier à Elbeuf

Forte de 20 années d'expérience, la Normande Hélène Debourg a renoué avec ses racines en ouvrant sa joaillerie à Elbeuf. "J'ai travaillé durant six ans chez Cartier, c'était jusqu'à un an et demi de travail pour une création. Cette expérience a été la plus enrichissante, explique-t-elle. J'ai souhaité mettre mon savoir-faire au profit d'une autre clientèle et m'installer à Elbeuf était l'occasion de proposer aux clients mes créations mais aussi des réparations de bijoux et la vente de bijoux anciens."