Caen. Covid-19 : le CHU déclenche le plan blanc

Alors qu'un couvre-feu vient de s'appliquer dans le département du Calvados ce samedi 24 octobre à 0 h 01, le CHU de Caen déclenche le plan blanc. Hier, le taux d'occupation des lits en réanimation au CHU était de 25 %. Un chiffre révélateur qui conduit le centre hospitalier à s'adapter. Cela implique : "l'extension des capacités d'hospitalisation pour la prise en charge des patients Covid + ; après l'ouverture de 2 unités dédiées, de nouvelles capacités seront déployées dès ce week-end (au total les 3 unités représentant un capacitaire de 41 lits) ; la déprogrammation progressive et ciblée d'activités médicales et chirurgicales non urgentes pour libérer des capacités d'hospitalisation et déployer les professionnels soignants dans les unités Covid + ; une extension des capacités de réanimation et de soins critiques ; un renforcement des restrictions en matière de visites pour empêcher la circulation du virus dans l'hôpital ; la mobilisation de l'ensemble du personnel du CHU et le recours à des renforts externes (écoles de formation notamment)", indique l'hôpital dans un communiqué.