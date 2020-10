Normandie. Covid-19 : vers une deuxième vague de l'épidémie

"Les services de réanimation ne soignent pas les patients atteints du virus, c'est une conséquence grave. Il faut freiner l'épidémie." C'est ce qu'a rappelé, mercredi 21 octobre, le professeur Jean-Louis Gérard, coordonnateur du pôle Anesthésie Réanimations du Centre hospitalier de Caen lors d'un point sur la situation de la propagation de la Covid-19 en Normandie, à l'Agence régionale de santé (ARS) à Caen. Le constat est clair : des lits de réanimation qui se remplissent et des chiffres inquiétants pour la Seine Maritime, mais aussi le Calvados, deuxième département normand le plus touché par l'épidémie. "Le taux d'incidence du virus est de 80 dans l'Orne et la Manche, de 230 dans le Calvados et de 280 en Seine Maritime", a annoncé Thomas Deroche, directeur de l'ARS. En une semaine, une hausse de 40 % des personnes testées positives a été constatée. "La saison est propice à la circulation du virus. Nous nous attendons d'ici peu de temps à une saturation de nos services de réanimations", s'inquiète Bertrand Dureuil, responsable du pôle Réanimations du CHU de Rouen.