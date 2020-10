Calvados. Festival Alimenterre : "Notre avenir se joue dans nos assiettes"

Depuis le jeudi 15 octobre et jusqu'au lundi 30 novembre, le festival Alimenterre propose partout en France des projections de huit documentaires engagés, des tables rondes et des rencontres dans les établissements scolaires pour sensibiliser à une agriculture et une alimentation durables et solidaires. Cette année, le thème choisi est : "Notre avenir se joue dans nos assiettes". Dans le Calvados, des projections sont également organisées. La première aura lieu le 6 novembre à 20 h 30, à la médiathèque Le Phénix de Colombelles, pour une projection du film Recettes pour un monde meilleur, suivie d'un débat. D'autres dates sont prévues dans le département.

Informations sur : www.alimenterre.org