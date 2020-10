Sud-Manche. Covid-19 : face à une redoutée seconde vague, l'hôpital se prépare

Depuis plusieurs semaines, les professionnels de santé assistent à une recrudescence du nombre de cas positifs à la Covid-19, même si l'expérience du printemps dernier et les connaissances acquises sur le virus ont fait progresser la prise en charge des malades. Dans les hôpitaux, on se réorganise pour gérer au mieux un afflux de patients. C'est le cas du groupement hospitalier d'Avranches Granville, qui accueille actuellement onze malades de la Covid-19, dont un en réanimation. L'évolution de l'épidémie est difficilement prévisible, mais ici comme ailleurs, les cas sont plus nombreux, alors on se réorganise, affirme Emmanuel Piednoir, médecin infectiologue.

Face à l'évolution des cas, l'unité de soins intensifs a été réaménagée avec une mise en commun des moyens entre les équipes de réanimations et celle de la cardiologie, pour arriver à 18 lits de réanimations, précise Frédéric Goddé, médecin réanimateur.

Le groupement hospitalier pratique en moyenne 500 tests par semaine, avec des résultats dorénavant délivrés en 24 heures grâce au laboratoire Labéo de Saint-Lô.

L'hôpital a besoin de personnel : il manque 10 à 15 infirmiers et aides-soignants pour faire face.

Le personnel est fatigué, insiste Frédéric Goddé.

L'hôpital rappelle que les visiteurs doivent se plier aux règles d'hygiène établies, dans l'application des gestes barrières et la nécessité du port du masque en chambre lors des visites. La direction de l'hôpital dénonce notamment l'agressivité de certains envers les équipes soignantes.