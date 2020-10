Calvados. Les visites suspendues au public, sauf exception, à l'hôpital Robert-Bisson

En raison de la pandémie de Covid-19, l'hôpital Robert-Bisson de Lisieux a annoncé ce mardi 20 octobre suspendre l'ensemble de ses visites au public, sauf exception. "Des exceptions sont possibles sur accord médical au regard de situations particulières", précise l'établissement. De plus, les visites en maternité sont limitées "au second parent" et "aux deux parents" en pédiatrie. En réanimation, seule une visite par jour pour les patients Covid est autorisée.