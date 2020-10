Seine-Maritime. Covid-19 : en immersion avec la brigade de traçage

De 70 agents au démarrage, ils sont aujourd'hui plus de 170. Cinq personnes supplémentaires sont en cours de recrutement. La brigade départementale de suivi des malades de la Covid-19 connaît un développement exponentiel, installée au siège de l'Assurance maladie de Seine-Maritime, sur la rive gauche de Rouen. Sept jours sur sept, les agents se relaient alors que l'épidémie de coronavirus reprend de la vigueur en ce mois d'octobre.

Se sentir utile face à l'épidémie

Depuis trois semaines, Lucas Quilan passe ses week-ends derrière ses deux écrans et son téléphone portable à la main. Le jeune homme, étudiant en licence d'histoire la semaine, s'est porté volontaire pour intégrer la brigade de traçage : "Quand on fait ce travail, on se sent utile, on a l'impression d'aider les gens, même si des fois certaines personnes ne sont pas compréhensives." Pas toujours facile, en effet, de faire comprendre notamment aux cas contact de malades de la Covid-19 qu'ils doivent s'isoler, même s'ils n'ont pas de symptômes. "On prépare toujours bien, en amont, notre appel", souligne le jeune étudiant. Lucas Quilan est épaulé par un support technique en la personne, ce jour-là de Cindy Morel, assistante de direction à l'Assurance maladie, mais qui a pris en main ses nouvelles fonctions au lancement de la brigade au mois de mai. "Nous assurons une formation d'une semaine avec les nouveaux arrivants, avec de la théorie et de la mise en pratique, explique-t-elle. Ensuite, nous sommes disponibles toute la journée pour répondre aux questions ou à tous les cas particuliers."

Jusqu'à 50 appels par jour

L'idée principale, lorsque Lucas Quilan appelle un cas contact, est de passer un message de prévention : "Il faut leur dire qu'ils se mettent en danger eux et les personnes qu'ils continuent à côtoyer s'ils ne respectent pas leur isolement." Cet appel est plutôt rapide, même si le jeune homme se tient prêt à répondre à toutes questions. Ce sont ainsi "entre 30 et 50 appels par jour" qui peuvent être passés sur une journée, de 9 heures à 17 h 30.

Étudiant en licence d'histoire, Lucas Quilan, âgé de 20 ans, s'est porté volontaire pour renforcer les effectifs de la brigade de traçage le week-end. -

Pas de lassitude pour ces agents mobilisés en pleine période de crise sanitaire et qui, chaque jour, voient de nouvelles personnes à appeler. Philippe Garot a été l'un des premiers à se porter volontaire pour rejoindre la brigade et il a vu son travail s'intensifier depuis l'été. "À un moment, nous étions d'astreinte très régulièrement face à la charge de travail, se souvient-il. Comme l'épidémie a pris de l'ampleur, l'arrivée des nouveaux agents nous a soulagés et permet de faire face à la situation." Pour l'instant, les étudiants comme Lucas Quilan ont signé un contrat allant jusqu'en décembre, en attendant de voir comment va évoluer l'épidémie de la Covid-19.