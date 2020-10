Conflans-Sainte-Honorine. Des proches de l'assaillant arrêtés à Evreux

Au lendemain de l'attaque terroriste qui a coûté la vie à un professeur d'histoire-géographie à Conflans-Sainte-Honorine en région parisienne, on en sait un peu plus sur l'assaillant, abattu par les forces de l'ordre. Il s'agit, selon l'AFP, d'un homme âgé de 18 ans, d'origine tchétchène, né à Moscou en Russie. Connu pour des antécédents de droit commun, il avait toutefois un casier judiciaire vierge et n'était pas connu des services de renseignement pour radicalisation, selon plusieurs proches du dossier jointes par l'AFP.

Dans la nuit de vendredi 16 à samedi 17 octobre, ses parents, son grand-père et son petit frère ont été interpellés à Evreux dans l'Eure. Selon le journal Le Monde, l'assaillait y résidait. Depuis, cinq autres personnes ont été placées en garde à vue, dont deux parents d'élève du collège où travaillait la victime, ainsi que des personnes de l'entourage non familial de l'assaillant.