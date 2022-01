Cherbourg-en-Cotentin. La Ville fait la chasse aux mégots et chewing-gums

La Ville de Cherbourg-en-Cotentin lance cette semaine une campagne d'affichage pour inciter les habitants à garder les rues propres. En ligne de mire : les chewing-gums et mégots de cigarettes jetés à terre, qui mettent des années à se dégrader. "Quand vous jetez quelque chose dans le caniveau, c'est comme si vous le lanciez directement à la mer", rappelle Bertrand Lefranc, adjoint à la mairie en charge de l'environnement, la biodiversité et la propreté urbaine, qui a annoncé mardi 13 octobre le début de la campagne dans les rues et sur les réseaux sociaux de la ville.

Bertrand Lefranc Impossible de lire le son.

Qu'en pensent les habitants ? "C'est vrai qu'il y a des chewing-gums partout devant les lycées", remarque Julien, 23 ans, qui a passé son Bac à Cherbourg. "Il faudrait sensibiliser les élèves dans les écoles primaires", propose le jeune homme. Et qu'en est-il de la propreté de la ville plus globalement ? "Ça va, sauf les heures le soir, quand on passe, il y a beaucoup de poubelles cassées par les goélands", constate Sylvie, qui vit à Octeville.

"Ça dépend, il y a des déchets dans certaines rues, il faudrait faire plus attention", estime Inès.