Orne. Le bâtiment reste inquiet face à la seconde vague de Covid-19

Selon l'adage, "quand le bâtiment va, tout va", mais la réalité est plus nuancée. Au 2e trimestre 2020, le chiffre d'affaires des artisans du bâtiment avait baissé de 24 % en Normandie. Si aujourd'hui les carnets de commandes des artisans du bâtiment de l'Orne sont globalement bien remplis, cela cache des inquiétudes : d'abord sur les délais de livraisons de certains matériaux, qui restent désespérément longs depuis le confinement Covid. "Et l'arrivée d'une seconde vague Covid inquiète beaucoup d'artisans", explique Bruno Balloche, président de la Capeb, la Confédération des artisans et petites entreprises du bâtiment de l'Orne, qui a tenu son Assemblée générale annuelle vendredi 9 octobre dans les locaux du BTP-CFA à Alençon. Parmi les points de tension évoqués par les professionnels : la complexité des aides gouvernementales à la rénovation, les difficultés de recrutement (même si le BTP-CFA de l'Orne compte 100 apprentis de plus cette année), ou encore les attentes des artisans ornais pour bénéficier des retombées du plan de relance.