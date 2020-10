Orne. 66 pilotes vont disputer le seul rallycross de l'année, sur le circuit des Ducs

Les voitures sont restées au garage depuis le confinement Covid le 15 mars dernier : le rallycross des Ducs sera le seul organisé cette année en France.

L'épreuve sera disputée samedi 10 et dimanche 11 octobre, avec 66 concurrents engagés, sur le circuit des Ducs à Essay, près d'Alençon, alors que 2020 sera une année blanche, tant pour le championnat que pour la coupe de France. C'est donc un grand soulagement pour les pilotes, qui avaient envie de se dégourdir les jambes, et pour l'organisateur de l'épreuve, Dominique Lunel, qui a obtenu toutes les autorisations nécessaires. Vendredi 9 octobre, malgré l'augmentation du taux d'incidence de la Covid-19, la préfète a expliqué qu'elle n'interdirait pas les manifestations qui avaient été autorisées pour ce week-end dans l'Orne. Mais la jauge est limitée à 3 000 spectateurs le samedi et à 5 000 le dimanche. Compte tenu de cette jauge limitée de spectateurs, "je vous conseille de réserver vos billets sur Internet, précise-t-il. Une fois cette jauge atteinte, on ne pourra plus entrer sur le circuit."

La sécurité de chacun est à ce prix.