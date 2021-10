Kindarena : ils ne supportent toujours pas ce nom

"Rien n’a décidément changé : depuis l’empire romain : 'panem et circences' disait-on pour calmer le peuple. Dans l’empire socialiste rouennaiais la traduction pourrait aujourd’hui en être ainsi : 'du pain tartiné de Nutella et des jeux'!" ironise Nicolas Zuili, conseiller municipal à Rouen, et membre du groupe Rouen Ensemble (centre-droit), qui estime que la décision de naming a été prise dans "la plus grande opacité".

De leur côté, les élus Europe Ecologie Les Verts, par la voix de Jean-Michel Bérégovoy, évoquent un "quasi-rapt commercial", regrettant que "le financement exclusivement public d'un stade (50 millions d'euros payés par les contribuables) (soit) récupéré par une entreprise qui paie seulement une redevance équivalente à un tiers du fonctionnement annuel (entre 420 et 500.000 euros / an jusqu’en 2021, soit un total de 4.6 millions d’euros)". "Les petits clubs sportifs ne doivent pas payer les dépenses inconsidérées de la Crea avec son Palais", met enfin en garde EELV.

Affirmant qu'ils seront tout de même présents à l'inauguration du Kindarena, samedi 8 septembre, les élus communistes précisent, par l'intermédiaire de Dominique Hardy, vice-président de la Crea chargé de la politique sportive, que leur présence "ne change rien quant à (leur) appréciation sur le 'naming ' et n’est en aucune façon une caution quelconque de (leur) part à cette démarche (...). Dans le cas de ce 'naming' la seule chose qui apparaît fortement est exclusivement au bénéfice de l’entreprise".

De son côté, Jean-Louis Foucrier, de la société Vega, chargé de gérer et d’animer le nouveau Palais des sports de Rouen ne cesse de vanter les atouts du Kinderana insistant notamment sur "les prestations haut de gamme" et "le placement du palais des sports à une heure et demie de Paris". Nous l'avions rencontré en juin dernier (lire ici).