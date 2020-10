Rouen. La Métropole vote deux mois d'exonération de loyer pour ses locataires

C'est le genre de coup de pouce promis pour aider les entreprises de l'agglomération à survivre à la crise économique. Le lundi 5 octobre, réunis en conseil, les élus de la Métropole ont acté l'exonération de loyer pour les entreprises locataires de sa société d'économie mixte, donc indirectement de la collectivité. C'est le cas des commerces de la dalle de la Grand Mare.

Une aide renforcée

"Ce sont des entreprises qui ont été encore plus fragilisées pendant le confinement. Jusqu'à maintenant, le loyer était suspendu pour les mois d'avril et de mai, mais il y avait ce mur qui approchait, au moment où il aurait fallu payer", présentait Nicolas Mayer-Rossignol, président de la Métropole, avant le vote. Désormais, ces deux mois de loyers ne seront plus réclamés.

Autre point d'importance, la Métropole a décidé d'élargir le dispositif, auparavant réservé aux entreprises qui n'avaient pas touché d'autres aides, comme celles de l'État. Une mesure qui représente un coût : "Ça représente plusieurs dizaines de milliers d'euros, voire près d'une centaine de milliers d'euros."