Formule 1. Pierre Gasly et Esteban Ocon prêts pour le Grand Prix de l'Eifel

Après une septième place pour Ocon et une neuvième pour Gasly il y a quinze jours au GP de Russie, les deux pilotes normands disputeront, dimanche 11 octobre, la onzième étape du championnat en Allemagne, sur le circuit du Nurburgring, pour un départ à 14 h 10. "Il y a une volonté claire et beaucoup d'ambitions venant d'AlphaTauri. Je pense que la situation est différente de celle de Toro Rosso", déclarait Pierre Gasly. Dans le baquet de la Renault, Esteban Ocon fait lui aussi point : "Je pense que l'objectif général est d'être constant partout. Et pour l'instant, nous avons eu une bonne compréhension. Nous avons également reçu quelques petites évolutions, ce qui nous aide à améliorer nos performances." Avec encore des points à la clé ?