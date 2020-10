Caen-Carpiquet. Une mobilisation à vélo contre l'allongement de la piste de l'aéroport

Samedi 3 octobre, environ cinquante personnes se sont réunies contre le projet de l'allongement de la piste de l'aéroport Caen-Carpiquet. Les associations Alternatiba et ACAPACC (Association Contre l'Allongement de la Piste Caen-Carpiquet), ont organisé une "vélorution" de la Maison du vélo jusqu'à l'aéroport Caen-Carpiquet, en passant par le centre-ville. "Il faut diminuer drastiquement les liaisons aériennes internes et favoriser les transports plus écologiques comme le train," précise Catherine Peltier, membre d'Alternatiba. "C'est un projet inutile et coûteux qui va à l'encontre de l'urgence écologique d'aujourd'hui", scande Christian Delabie, membre de l'ACAPACC. Plusieurs recours ont été déposés contre ce projet.