Bagnoles-de-l'Orne. Vapeurs toxiques aux cures thermales : 20 personnes évacuées

Les sapeurs-pompiers de l'Orne ont réalisé une opération peu banale ce samedi 3 octobre. Ils ont été alertés vers 11 heures pour intervenir à B'O Resort, l'établissement thermal de Bagnoles-de-l'Orne. Un membre du personnel a fait un malaise suite à des vapeurs toxiques provenant d'un mélange entre un produit de désinfection pour la Covid-19 et un autre produit inconnu, déversé dans une baignoire. Vingt personnes, clients compris, ont dû être évacuées. Dix personnes ont été intoxiquées. Deux femmes de 26 et 43 ans, légèrement blessées, ont été transportées vers l'hôpital de la Ferté-Macé. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie pour déterminer les causes de l'incident. L'établissement a pu rouvrir ses portes vers 14 h 30.