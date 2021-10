Accoucher en prison, le premier film du Rouennais Stéphane Cazes

Il y a dans ses yeux autant de curiosité que de talent dans son premier long métrage. Rouennais d’adoption, Stéphane Cazes n’a que 29 ans mais vient de signer un film sublime, intelligent et perturbant. Dans Ombline, Mélanie Thierry incarne une femme accouchant en prison. La maternité s’y dévoile brute face aux rouages glaçants de l’administration pénitentiaire.



Dix ans de recherche

Bouleversé, lycéen, par le Brazil de Terry Gilliam, Stéphane Cazes a dédié sa vie au cinéma. Il y a dix ans, alors étudiant à l’ESRA (École supérieure de réalisation audiovisuelle), il apprend que des bébés naissent chaque année en prison. “Je souhaitais déjà me pencher sur le lien mère-enfant”, précise-t-il. Or, le jeune homme fait rarement les choses à moitié. Face à la complexité du sujet, il abandonne son projet de court métrage d’étude et va consacrer les dix années qui suivent à ce qui deviendra Ombline. “J’ai lu tous les ouvrages, je suis allé à tous les colloques sur la question des femmes et des mères incarcérées et j’ai rencontré des anciennes prisonnières”.

Pendant deux ans, il coupe même les ponts avec le cinéma et rejoint l’association Genepi qui le fait pénétrer à Fleury-Mérogis, où il donne des cours. “Il fallait que j’y aille, pour comprendre”. Pour affiner son regard, il suit même un cursus de sociologie. Une longue gestation intellectuelle pour aboutir à un scénario. D’abord refusé par les producteurs, avant de recevoir le Prix Sopadin Junior du meilleur scénario. Et puis, enfin, 31 jours de tournage dans une ancienne prison toulousaine et un résultat à la hauteur du temps consacré. “J’ai toujours cherché une vérité au lieu de juger. J’ai passé mon temps à casser mes préjugés”, confie-t-il. “En ce sens, mon cinéma sera toujours engagé”.

Le film sera projeté en avant-première à l’Omnia, rue de la République, à Rouen, dimanche 9 septembre à 17h en présence du réalisateur.

Photo Laurent Thurin Nal