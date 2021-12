Métropole Rouen Normandie. Covid-19 : la musique est-elle interdite dans les bars ?

La mesure est laconique et pose question dans l'arrêté du vendredi 25 septembre. "La musique amplifiée est interdite sur la voie publique et dans les bars", stipule l'article 2 pour 19 communes du cœur de la Métropole Rouen Normandie, et ce dès minuit, dans la nuit du vendredi 25 au samedi 26 septembre 2020. Une mesure qui a surpris et interrogé les patrons de bar qui diffusent de la musique dans leur établissement, sur des enceintes, ce qui constitue, par définition, de la musique amplifiée. "Parce que la musique, la bonne humeur et juste l'espoir d'avoir un semblant de vie normale dans le respect des gestes barrières peuvent vous faire attraper ce virus, c'est le dernier soir où on peut avoir un peu de joie dans les bars", écrivent les gérants de l'Underdogs sur les réseaux sociaux, vendredi 25 septembre.

"Je pense que cela ne concerne pas les installations permanentes dans les bars et qui permettent de diffuser une ambiance musicale", se risquait Philippe Coudy, président de l'UMIH pour la Seine-Maritime.

Contactée, la préfecture reconnaît à demi-mot un problème de formulation. "Ce que l'on veut éviter, c'est qu'il y ait de la musique trop forte à l'extérieur ou à l'intérieur qui puisse entraîner un rassemblement", confie une source préfectorale. Pas question donc d'interdire complètement la diffusion de musique dans ces établissements, déjà contraints de fermer leurs portes à 22 heures. Des précisions devraient être apportées dans les prochaines heures par la préfecture sur le sujet, peut-être par exemple avec un niveau sonore à ne pas dépasser.