Manche. Un pêcheur à pied perdu dans la brume sauvé des eaux

Ce mardi 22 septembre à 7 h 26, le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) de Jobourg, qui coordonne les secours en mer, a été contacté par un pêcheur à pied se signalant perdu dans la brume, au large de Regnéville-sur-Mer, près de Coutances.

Avec la montée de la marée, le risque d'isolement étant jugé très élevé, le CROSS a décidé d'engager sur cette intervention l'hélicoptère Dragon 50 de la sécurité civile, les stations de la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) d'Agon-Coutainville et de Hauteville-sur-mer, ainsi qu'un véhicule de secours et d'assistance aux victimes du Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Manche.

La personne isolée par la marée a finalement été repérée par l'hélicoptère grâce à la lampe torche qu'elle avait sur elle. Elle a alors été hélitreuillée à bord de Dragon 50 afin d'être déposée en sécurité à terre. L'individu a été pris en charge par les pompiers, afin de s'assurer de son état de santé.